В Краснодарском крае изъяли свыше 28 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Краснодарском крае изъяли свыше 28 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Подпольный завод по производству спиртного полицейские обнаружили еще в феврале.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что тогда в результате проведения обысков на территории одного из местных складов сотрудники УЭБиПК краевого главка изъяли свыше семи тысяч литров немаркированной алкогольной продукции с этикетками различных торговых марок.

Полицейские выявили четыре подпольных цеха, расположенных в частных домовладениях Темрюкского района Краснодарского края. Из незаконного оборота в общей сложности изъяли более 28 тысяч литров алкогольной продукции. Следователем СО ОМВД России по Темрюкскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 2 статьи 171.3 УК РФ.

В совершении преступления подозревается 30-летний местный житель. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.