В Краснодарском крае изъяли свыше 28 тысяч литров контрафактного алкоголя

Новости

Преподаватели немецкого вуза скинулись на помощь студентам на время пандемии 13:45
В Прикамье нашли пропавшую двухлетнюю девочку 13:45
В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение 13:41
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 13:39
В Германии раскритиковали отель за отказ принимать полных гостей 13:38
Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку 13:37
Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции 13:32
В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей 13:32
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет" 13:30
В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки" 13:30
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова 13:29
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей 13:28
Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот 13:27
Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ 13:27
Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака 13:22
Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден 13:20
Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов 13:14
Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны 13:10
Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19 13:07
В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:04
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева 13:04
Преемник Haval H6 впервые попал на видео 13:00
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах 12:55
Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодарском крае изъяли свыше 28 тысяч литров контрафактного алкоголя

Текст: Михаил Фалалеев
В Краснодарском крае изъяли свыше 28 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Подпольный завод по производству спиртного полицейские обнаружили еще в феврале.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что тогда в результате проведения обысков на территории одного из местных складов сотрудники УЭБиПК краевого главка изъяли свыше семи тысяч литров немаркированной алкогольной продукции с этикетками различных торговых марок.

Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака

Полицейские выявили четыре подпольных цеха, расположенных в частных домовладениях Темрюкского района Краснодарского края. Из незаконного оборота в общей сложности изъяли более 28 тысяч литров алкогольной продукции. Следователем СО ОМВД России по Темрюкскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 2 статьи 171.3 УК РФ.

В совершении преступления подозревается 30-летний местный житель. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Госрегулирование оборота алкоголя РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет