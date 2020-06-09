Число жертв пандемии в Челябинской области выросло до 63

На Южном Урале за прошедшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса. Заболевание выявлено у 135 человек, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы еще 135 случаев COVID-19. Скончались четыре пациента - две женщины в возрасте 81 и 88 лет, а также 60-летний и 80-летний мужчины. Во всех случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, - сообщили в региональном минздраве. - Общее число заболевших достигло 4129. Из них выздоровели и выписаны из больниц - 1967 человек.

По официальным данным, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 63.