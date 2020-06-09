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09.06.2020 09:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число жертв пандемии в Челябинской области выросло до 63

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На Южном Урале за прошедшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса. Заболевание выявлено у 135 человек, сообщили во вторник в региональном минздраве.

Фото: Instagram.com/koltsovo_airport/
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- За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы еще 135 случаев COVID-19. Скончались четыре пациента - две женщины в возрасте 81 и 88 лет, а также 60-летний и 80-летний мужчины. Во всех случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, - сообщили в региональном минздраве. - Общее число заболевших достигло 4129. Из них выздоровели и выписаны из больниц - 1967 человек.

По официальным данным, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 63.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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