На Урале инаугурация главы района впервые пройдет онлайн

Торжественная церемония вступления в должность главы района впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Организовать ее трансляцию в интернете решили в Аргаяшском районе Челябинской области.

"10 июня в зале заседаний администрации Аргаяшского муниципального района состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы района Игоря Ишимова, которая впервые пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении администрации.

Населению предлагают стать зрителями церемонии, посмотрев ее на сайте администрации и группах Аргаяшского района в соцсетях.

Стоит отметить, что Игорь Ишимов исполняет обязанности главы района с момента отставки прежнего мэра Исрафиля Валишина, осужденного за превышение должностных полномочий. Экс-главу признали виновным в выдаче разрешений на строительство коттеджей в охраняемой зоне озера Увильды.