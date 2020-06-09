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09.06.2020 16:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале инаугурация главы района впервые пройдет онлайн

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Торжественная церемония вступления в должность главы района впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Организовать ее трансляцию в интернете решили в Аргаяшском районе Челябинской области.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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"10 июня в зале заседаний администрации Аргаяшского муниципального района состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы района Игоря Ишимова, которая впервые пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении администрации.

Населению предлагают стать зрителями церемонии, посмотрев ее на сайте администрации и группах Аргаяшского района в соцсетях.

Стоит отметить, что Игорь Ишимов исполняет обязанности главы района с момента отставки прежнего мэра Исрафиля Валишина, осужденного за превышение должностных полномочий. Экс-главу признали виновным в выдаче разрешений на строительство коттеджей в охраняемой зоне озера Увильды.

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