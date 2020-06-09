Режим самоизоляции в Югре продлили до 23 июня

Ограничительные меры, действующие в Югре, продлены на две недели.

"Динамика распространения коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - цитирует оперштаб губернатора Наталью Комарову.

По данным главы автономного округа, коэффициент распространения COVID-19 сегодня равен единице, а для первого этапа снятия ограничений этот показатель должен быть меньше.

"Показатель охвата тестированием населения - 253 на 100 тысяч человек (для третьего этапа - больше 110). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию - 626, это 74,8 процента (3 этап - более 50 процентов)", - напомнила Комарова.

За минувшие сутки в Югре выявлено 149 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 городах и районах (больше всего - в Нефтеюганске, там 43 новых пациента). Всего в регионе на 9 июня лабораторно подтверждено 3624 случая.

"По клинической структуре: в состоянии пневмония - 28, с симптомами ОРВИ - 80, в бессимптомной форме заболевания - 41", - уточняет оперштаб.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.