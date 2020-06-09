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09.06.2020 09:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи достали из легких ребенка деталь конструктора

Текст: Татьяна Воробьева

Врачи-эндоскописты тюменской больницы извлекли из легких пятилетнего мальчика деталь от конструктора. Об этом сообщила сегодня Дарья Ровбут, пресс-секретарь ОКБ №2.

Семья ребенка с Ямала, в соседний регион приехали в отпуск. И так совпало, что как раз накануне дома случилась неприятность: мальчишка случайно вдохнул пластиковый квадратик. И хотя любитель конструкторов чувствовал себя хорошо, родители тревожились и решили обратиться к врачам.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
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"Он ведь не малыш, знает, что нельзя глотать игрушки! Но эта деталь… Пальцами ее никак не получалось отцепить от другой. Вот Стас и попробовал зубами. Я не видела, как именно, но он ее случайно вдохнул", - рассказала мама.

Кстати, как отметили в больнице, в хорошие конструкторы добавляют специальное вещество - безвредное, но делающее детали видимыми на рентгеновском снимке: как раз на такой случай.

"В данном случае диагностика была затруднена. Только компьютерная томография позволила определить, что в нижнедолевом бронхе слева находится нечто, чему там не место", - говорит Евгений Нелюбов, врач-эндоскопист.

Операция длилась меньше получаса, но - под общим наркозом. Доктор смог с первого раза захватить детальку инструментом и удалить ее.

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