В Екатеринбурге скончался один из сбитых фургоном пешеходов

Один из пешеходов, которого накануне в центре Екатеринбурга сбил Fiat Ducato, умер. "Женщина 1974 года рождения скончалась в больнице", - сообщили в ГИБДД области агентству РИА Новости.

Напомним, авария произошла в понедельник около семи вечера на перекрестке Малышева и Мамина Сибиряка. Фургон поехал на красный, сбил легковушку Hyundai Accent и его отбросило на трех человек, которые начали переходить дорогу на зеленый.

Женщина 1974 года рождения и мужчина 1984-го получили тяжелые травмы. Также пострадала горожанка 1994 года рождения.

По данным Госавтоинспекции, стаж вождения у водителя Fiat немалый - более тридцати лет, и за баранку в тот день он сел незадолго до ДТП. По факту аварии проведут проверку, которая установит, в какой степени кто из водителей виноват в случившемся.