Си Цзиньпин проинспектировал Нинся-Хуэйский автономный район

Глава КНР посетил деревню, участок реки Хуанхэ и жилой микрорайон в городском уезде Учжун, где ознакомился с мерами по активизации борьбы с бедностью, усилению экологической защиты реки Хуанхэ и содействию единству между различными этническими группами Китая.

В деревне Хундэ, которую посетил Си Цзиньпин, живут 7013 человек. Этому населенному пункту удалось избавиться от нищеты в 2019 году благодаря мерам развития земледелия и животноводства. Кроме того, жителям деревни было предложено пройти обучение, которое помогло им найти квалифицированную работу за пределами деревни. В деревне Хундэ также была создана мастерская по производству упаковочной картонной тары, что обеспечило местных жителей стабильной работой.

Менее чем за год Си Цзиньпин уже в четвертый раз приезжает на реку Хуанхэ. "Желтая река" протяженностью 5464 км считается колыбелью китайской нации.

Си Цзиньпин также посетил жилой микрорайон Цзиньхуаюань, который ранее был удостоен звания образцового района единства между многочисленными народностями страны.