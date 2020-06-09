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09.06.2020,  
09:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Силовые структуры испытают новую дальнобойную винтовку

Винтовка Orsis T-5000. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Винтовка Orsis T-5000. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Винтовка Orsis T-5000. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 передадут для тестирования в силовые структуры. Она уже прошла предварительные заводские испытания.

Фото: istock
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Как заявил ТАСС представитель компании "Промтехнология", которая и выпускает винтовки ORSIS, это случится уже в нынешнем году. Процесс находится на этапе согласований. ORSIS-CT20 готова к эксплуатации. В компании считают, что вся линейка винтовок покрывает спектр задач на гражданском рынке и для силовых ведомств.

Для винтовки будет использоваться патрон .375 CheyTac. Он отличается высокой точностью и кинетической энергией на дальних дистанциях. Пули данных патронов имеют сверхзвуковую скорость на расстоянии свыше двух тысяч метров, а их эффективность сохраняется до 2,7 тысячи метров.

Напомним, что в рамках опытно-конструкторских работ "Точность" для Росгвардии уже производят винтовки ORSIS T-5000, в которых применяют патроны разного калибра, в том числе 7,62 и 8,6 миллиметра.

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