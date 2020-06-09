Пандемия внесла серьезные коррективы в подготовку юных россиян к вступительным экзаменам. "Родина" решила помочь "на удалёнке" абитуриентам (и, конечно, их болельщикам-родителям). Перед вами лекция "широкого профиля" - для будущих учителей истории и литературы, банкиров и бухгалтеров. И даже для будущих ученых-физиков и математиков...

Лектор научит вас соотносить деньги, о которых идет речь в произведениях русской классики, с реалиями наших дней. Доктор философских наук Семен Экштут имеет тридцатилетний опыт работы со студентами и знает все о психологии преподавателя...

Никто не знает, как у вас сложится ситуация на экзамене. Но будьте готовы удивить экзаменатора!

ТЫСЯЧА ИМПЕРИАЛОВ ДЛЯ СТАРОДУМА

Автор: Денис Иванович Фонвизин.

Произведение: комедия "Недоросль".

Дата написания: 1781.

Комментарий. В Российской империи до 1786 года чеканились золотые империалы. Эта монета 10-рублевого достоинства чеканилась из золота 88-й золотниковой пробы (примерно 917-я метрическая) и имела массу 13,09 г, то есть в каждом империале было 11,6 г чистого золота1. В момент написания "Недоросля" 1 империал=10 рублей серебром=10 рублей ассигнациями=1000 медных копеек.

Годовой доход 60-летнего дворянина Стародума - десять тысяч рублей. При этом годовое жалованье генерал-фельдмаршала составляло 8080 рублей. В октябре 1787 года генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов одержал блистательную победу: разгромил турецкий десант на Кинбурнской косе и сам дважды был ранен в ходе сражения. Екатерина II полагала наградить военачальника деньгами: "Ему же думаю дать либо деньги - тысяч десяток, либо вещь..."2

Т. Костерина. Иллюстрация к "Недорослю".

Чтобы вы поняли грандиозность этой суммы, напомню: писарь на государственных железных заводах в Сибири получал 20 рублей в год и 60 рублей - на частных заводах3. То есть доход тоже немало потрудившегося в Сибири Стародума в 167 раз превышал доход квалифицированного служащего. Один пуд ржаной муки в Сибири стоил 5,5 коп.; пуд лучшей пшеничной муки - 30 коп.; пуд свиного окорока - 40 коп. Если считать применительно к ценам на муку и окорок, годовой доход Стародума превысит 75 миллионов современных рублей. Это, впрочем, не вполне корректно, ибо не учитывается революция цен на сельскохозяйственные продукты.

А вот золото - идеальный вариант меры стоимости и всеобщего эквивалента.

На начало 2020 года, если исходить исключительно из цены содержащегося в монете золота, один империал равен 42 425 рублям 27 копейкам. Таким образом, годовой доход Стародума составлял 42,5 млн современных рублей. Это превосходит зарплату любого из нынешних высокопоставленных российских чиновников, но во много раз уступает доходу рядового олигарха.

Чем не повод привести яркий пример на экзамене по специальности или при случае посочувствовать преподавателю-бюджетнику?

РУБЛЬ ДЛЯ БЕДНОЙ ЛИЗЫ

Автор: Николай Михайлович Карамзин.

Произведение: повесть "Бедная Лиза".

Дата написания: 1792.

Комментарий. Девушка продавала ландыши за пять копеек. Пятак времен Екатерины - это большая медная монета диаметром 40 мм. Эраст расплатился с ней рублем - большой серебряной монетой диаметром 38 мм. Масса серебряного рубля времен Екатерины II составляла 24 г при содержании в нем 18 г чистого серебра. "Такое содержание в рубле чистого серебра сохранялось до конца царской чеканки банковой монеты в 1915 г."4.

На начало 2020 года, если исходить лишь из цены содержащегося в монете чистого серебра, один серебряный рубль (целковый) равен 671 рублю 40 копейкам. Но одного этого факта недостаточно, чтобы ощутить разницу между масштабом цен в конце XVIII века и в наши дни. В то давно прошедшее время ландыши еще не были занесены в Красную книгу. В наши дни торговля ландышами официально запрещена. Поэтому мы не можем сравнивать цену букета ландышей во времена Карамзина и в наше время.

Г. Епифанов. Иллюстрация к "Бедной Лизе".

Зато мы знаем, что буханка ржаного хлеба во времена Екатерины стоила одну медную копейку. Продав за пять копеек один букетик ландышей, Лиза могла купить на вырученные деньги пять буханок ржаного хлеба и несколько дней быть сытой. А за полученный от Эраста серебряный рубль - 126 буханок.

Переведя покупку на современные деньги, Лиза заплатила бы за буханку 5 рублей 33 копейки. Разумеется, в наши дни таких цен нет: в одном из московских гипермаркетов самый дешевый хлеб (половинка в нарезке, 350 г) стоит 25 рублей 50 копеек. Так что в сопоставимых ценах буханка хлеба "поднялась" минимум в 9,6 раза. А целковый времен Екатерины эквивалентен примерно 6426 современным рублям.

Кстати, абитуриентам, снимающим жилье, на всякий случай надо знать: в 1793 году стоимость съемной квартиры, например, в Петербурге (в каменном доме в центре, три комнаты и конюшня) составляла 8 рублей в месяц. Если исходить лишь из цены содержащегося в этих монетах чистого серебра - вполне по-божески. Всего-навсего 5 371 современный рубль 20 копеек.

Для сравнения: в наши дни аренда скромной трехкомнатной квартиры в центре Северной столицы составляет минимум 48 тысяч рублей в месяц. Следовательно, аренда жилья возросла минимум в 9 раз.

УСТНЫЙ СЧЕТ

Курс Родины 1839 года

Из воспоминаний Александра Яковлевича Артынова (1813 - 1896), крестьянина села Угодичи Ростовского уезда Ярославской губернии:

"12 августа (1839 года) обнародован был Высочайший манифест об установлении курса однообразного для всей России на серебро, золото и ассигнации. ...В Ростове в это время стоял следующий курс:

5 рублей ассигнациями стоили по ходячему курсу 6 рублей 30 копеек, 10 рублей ассигнациями - 12 рублей 60 копеек и т.д.

100 рублей ассигнациями = 126 рублям, 3-рублевая золотая монета = 13 рублям 50 копейкам, полуимпериал (5 рублей) = 23 рублям.

Империал (10 рублей) = 46 рублям, трехрублевая платинка (платиновая монета номиналом 3 рубля серебром; по своим размерам соответствовала 25-копеечной серебряной монете или четвертаку. - Авт.) - 13 рублям 50 копейкам, платина в 6 рублей = 27 рублям, платинка в 12 рублей (платиновая монета номиналом 12 рублей серебром; по своим размерам соответствовала рублевой серебряной монете или целковому. - Авт.) - 54 рублям, 20-франковая французская монета была = 22 рублям, 40 франков = 44 рублям; 5 копеек серебром стоили 24 копейки.

Гривенник (10 копеек серебром) = 48 копейкам.

Пятиалтынный был = 72 копейкам.

Двугривенный = 96 копейкам.

Четвертак (25 копеек серебром) = 1 рублю 20 копейкам.

Полтинник (50 копеек серебром) = 2 рублям 40 копейкам.

Новый серебряный рубль был равен 4 рублям 50 копейкам.

Старый полтинник = 2 рублям 60 копейкам.

Старый целковый = 5 рублям, прусский талер со столбами = 6 рублям.

Австрийский талер с орлами = 5 рублям 80 копейкам.

Долги в это время до нового года старались заплатить по сказанному выше курсу, а с нового года серебряный рубль стал равняться 3 рублям 50 копейкам. В это время торговля шла бойко, потому что всякий старался купить товар по состоящему курсу"5.

КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ ДЛЯ НИКОЛАЯ РОСТОВА

Автор: Лев Николаевич Толстой.

Произведение: роман-эпопея "Война и мир".

Дата написания: 1863-1869, 1873.

Комментарий. Это событие произошло в декабре 1806 года, когда ассигнации заметно упали в цене: курс серебряного рубля составлял 137 копеек ассигнациями. Сумма карточного долга указана в ассигнационных рублях. В полновесных серебряных рублях бывший студент Московского университета Николай Ростов проиграл Долохову 31 386 рублей 86 копеек, что в пересчете на современные деньги составило бы 21 073 138, 7 (двадцать один миллион семьдесят три тысячи сто тридцать восемь рублей семьдесят копеек).

Это была огромная сумма, хотя Александровская эпоха знавала и более крупные карточные проигрыши. Князь Петр Андреевич Вяземский, по собственному признанию, "прокипятил на картах более полумиллиона". Барон Вольдемар фон Левенштерн, весьма вероятный прототип князя Андрея Болконского, выиграл у внебрачного сына Екатерины II графа Алексея Бобринского 450 тысяч рублей, но затем в результате большой карточной игры, в которую его втянул князь Василий Мещерский, проиграл 400 тысяч рублей6. А накануне отъезда Ростова на службу в полк старый граф Илья Андреевич дал сыну две тысячи рублей и предупредил, что деньги даются на одну треть грядущего 1807 года. (Университетские профессора получали в это время две тысячи рублей в год.) Служба в кавалерии была весьма затратной, и обойтись одним государевым жалованьем не получалось.

А. Апсит. Иллюстрация к "Войне и миру".

Чтобы вы осознали масштаб цен, сошлюсь на воспоминания Леонтия Автономовича Травина (1732-1818), который родился крепостным крестьянином, но к 54 годам ухитрился получить права личного дворянства. В неурожайный 1806 год он, чтобы прокормить свою большую семью, в которой было много иждивенцев (жена умершего сына, три внука и две внучки), был вынужден купить хлеба на 319 рублей ассигнациями.

"Год от году увеличивается неурожай хлеба, на покупку коего употребил в 1804 году на девяносто пять рублев, в 1805 году на сто семьдесят восемь рублев, в 1806 году на триста девятнадцать рублев..."

В эти же годы, когда Российская империя вела непрерывные войны, чтобы откупиться от службы в армии, надо было приобрести рекрутскую квитанцию ценой в 500 рублей.

Следовательно, в 1806 году за сумму карточного проигрыша графа Николая Ростова могли бы досыта есть хлеб в неурожайный год 135 больших семей, а 86 мужчин призывного возраста сумели бы откупиться от солдатчины и избежать 25-летней службы. За эти же деньги профессор университета должен был бы 21,5 года вещать с кафедры, воспитывая юношество.

На экзамене сочувственно расскажите об этом профессору - и он ваш!

КОШЕЛЕК ДЛЯ РАСКОЛЬНИКОВА

Автор: Федор Михайлович Достоевский.

Произведение: роман "Преступление и наказание".

Дата написания: 1865-1866.

Комментарий. Деньги нужны были бывшему студенту-юристу Родиону Раскольникову для продолжения образования. Именно из-за их отсутствия он был вынужден покинуть Петербургский университет. Полный университетский курс обучения составлял в те годы четыре года (на медицинском факультете - пять лет).

Университетский устав 1863 года установил плату со студентов за слушание лекций в размере 50 рублей серебром в год в столичных университетах и 40 рублей - в прочих вузах7. Следовательно, полный курс обучения обошелся бы Раскольникову в 200 рублей. Это была изрядная сумма. Пенсия, которую получала мать Родиона Раскольникова, составляла всего лишь 125 рублей серебром в год.

Э. Неизвестный. Иллюстрация к "Преступлению и наказанию".

Автор романа необычайно точен в мельчайших деталях. Именно в это же время из-за материальных затруднений будущий известный писатель Глеб Иванович Успенский так и не смог получить юридическое образование ни в Петербургском, ни в Московском университете. Денег в кошельке процентщицы Раскольникову хватило бы на неотложный платёж долга по просроченному и опротестованному векселю (115 рублей серебром) и оплату полного университетского курса. На одежду, обувь, еду и учебники Раскольников заработал бы частными уроками и переводами. Бывший студент оказался плохим экспроприатором. Он сильно нервничал и ограничился при ограблении лишь одним кошельком и несколькими ценными вещами, лежавшими в закладе, "а в комоде, в верхнем ящике, в шкатулке, одних чистых денег на полторы тысячи нашли, кроме билетов!"

За эти полторы тысячи неправедно нажитых денег семь или восемь студентов могли бы получить университетское образование. Ну а в пересчете на современные деньги Родион Раскольников в результате убийства и ограбления процентщицы Алёны Ивановны и ее сестры Лизаветы получил 213 236 рублей 64 копейки. В наши дни этих денег не хватило бы на оплату и двух полных семестров.

Если же исходить из масштаба цен в сфере высшего университетского образования, 200 рублей серебром эпохи Великих реформ эквивалентны двум миллионам современных рублей, один целковый Александра II сопоставим с 10 000 рублей.

Учитесь на "отлично", берегите деньги родителей, поступайте на бюджетные места - и будет вам счастье!

1. Денежное обращение России: Исторические очерки. Т. 1. М.: Интеркрим-Пресс, 2010. С. 123.

2. Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769-1791. М.: Наука, 1997. С. 242.

3. Здесь и далее сведения о розничных ценах приводятся по: Воспоминания русских крестьян XVIII - первой половины XIX века / вступ. ст. и сост. В.А. Кошелева. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 778 с. // https://statehistory.ru/3506/TSeny-iz-memuarov-russkikh-krestyan-18-19-vv/.

4. История России в монетах: Альбом / Сост. А. Мельникова, В. Узденников, И. Шиканова. М.: Менатеп, 1994. С. 91, 100.

5. Воспоминания русских крестьян XVIII - первой половины XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2006 // https://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII-pervoy-poloviny-XIX-veka/56.

6. Левенштерн В.И. Записки: 1790 - 1815. М.: Кучково поле, Икс-Хистори, 2018. С. 619.

7. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802-1902. СПб.: Издание Министерства народного просвещения, 1902. С. 421.