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09.06.2020 18:01
Рубрика: Власть

Истина в последней инстанции

Судьям предпишут ориентироваться на прецеденты Верховного суда страны
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое эксперты назвали прорывным. По сути у нас закрепляются элементы прецедентного права. Судьи будут обязаны ориентироваться на правовые позиции Верховного суда России по аналогичным делам.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Важные разъяснения заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России, прописывающего правила рассмотрения дел в арбитражном суде кассационной инстанции. Да, данный документ касается только арбитражных судов. Однако речь об универсальном принципе, так что эксперты не исключают, что в ближайшей перспективе Верховный суд даст аналогичные разъяснения и для гражданских процессов, то есть споров обычных граждан.

Фото: AndreyPopov / istockphoto
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В проектируемом постановлении дано четкое указание кассационным судам проверять выводы первой и апелляционной инстанции на предмет соответствия правовым позициям Верховного суда России.

"Это существенный шаг вперед, так как несмотря на неоднократные разъяснения Верховного суда России, арбитражные суды не всегда прислушиваются к его практике и, бывает, выносят решения без учета практики Верховного суда", - подчеркивает адвокат Вячеслав Голенев.

Кассационный суд - это третья инстанция, ее задача выявлять ошибки в уже вступивших в силу решениях. Формально точка в деле поставлена, но если эта точка несправедлива, кассация полномочна ее убрать. Теперь вступившие в силу решения судов должны в обязательном порядке проверяться на соответствие правовым позициям Верховного суда России, выраженным в постановлениях пленума, президиума, а также в обзорах судебной практики Верховного суда. Если постановления пленума это скорее общие разъяснения - как толковать те или иные нормы права, - то постановления президиума выносятся по конкретным делам. Обзоры же судебной практики по сути - сборники живых примеров с пояснениями.

По аналогичным делам суды в Петербурге и Хабаровске должны принимать похожие решения

Многие юристы морщатся от слова "прецедент". Такое предубеждение возникло, не исключено, в силу слишком глубоких познаний. Такие юристы полагают, что неспециалисты, говоря о прецеденте, путают наши правила с английским правом. На самом деле, конечно же, не путают, так как в большинстве своем не имеют столь глубоких познаний. Им просто не с чем путать.

Наша правовая система в корне отличается от англосаксонской, это факт. Но точно такой же факт: судебная практика должна быть единой по всей стране. Решения судов по аналогичным вопросам, вынесенные в Санкт-Петербурге и Хабаровске, должны быть идентичны. Так что роль прецедентов, создаваемых Верховным судом России, в формировании единой судебной практики по всей стране исключительно велика.

Фото: Александр Корольков
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Кроме того, как обратил внимание Вячеслав Голенев, подготовленное постановление дает ответы и при спорах о том, где проходит грань между вопросами права и вопросами факта. "Как известно, суд кассационной инстанции не вправе переустанавливать факты дела, не может оценивать доказательства по спору", - напоминает он.

Проще говоря, третья инстанция не проверяет факты, считается, что картина ясна и доказана. Кассация только изучает, как суды применили закон, не ошиблись ли в толкованиях. В связи с этим даже у многих юристов возникают проблемы с пониманием, на что можно жаловаться в кассационный суд, на что - нет. Теперь частично кассация сможет сомневаться и в фактах: если не согласится с мотивами, почему нижестоящие суды не приняли те или иные доказательства, дело может быть направлено на новое рассмотрение. И уже нижестоящие суды будут разбираться, как все было на самом деле.

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