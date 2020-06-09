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09.06.2020 20:15
Рубрика: Русское оружие

Корабль, с которым не шутят

В Баренцево море на учения вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" принимает участие в учениях с отработкой задач нанесения удара по надводным кораблям условного противника. Район, где они проводятся, уже закрыли для судоходства и полетов авиации.
Ракетно-артиллерийский крейсер "Маршал Устинов" обладает сокрушительной противокорабельной мощью. Фото: РИА Новости Ракетно-артиллерийский крейсер "Маршал Устинов" обладает сокрушительной противокорабельной мощью. Фото: РИА Новости
Ракетно-артиллерийский крейсер "Маршал Устинов" обладает сокрушительной противокорабельной мощью. Фото: РИА Новости

Особенность маневров в том, что пройдут они на фоне начавшегося 5 июня захода в Баренцево море фрегата с управляемым ракетным оружием ВМС Франции "Аквитания". Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы Северного флота внимательно следят за действиями этого корабля.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Повышенный интерес к Арктике стали проявлять многие страны. Ряд из них демонстрирует далеко не дружественные отношения к России. Кто-то даже заявляет о том, что их военное присутствие в северных акваториях будет усилено. Поэтому нелишне напомнить, что у нас есть силы, способные уничтожать надводные корабли любого класса. "Маршал Устинов" - именно такой.

Ракетно-артиллерийский крейсер дальней морской и океанской зоны проекта 1164 "Атлант" построили еще в Советской Украине, в Николаеве. В состав Северного флота он вступил в ноябре 1986 года. Несмотря на солидный возраст, крейсер находится в отличном состоянии. Он неоднократно проходил ремонт и глубокую модернизацию. Системы его управления давно переведены на цифру.

Корабли проекта 1164 "Атлант" проектировались прежде всего для уничтожения надводных сил вероятных противников. Поэтому основная ударная сила - 16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", считающихся одними из самых мощных в мире. Они расположены в специальных наклонных контейнерах по бортам корабля. Дальность полета "Вулканов" - до 1000 км. Их боевая часть может быть обычной фугасной, однако ракеты могут оснащаться и ядерным зарядом. Как считают специалисты, ракетный удар крейсера способен уничтожить любой надводный корабль, включая авианосец с кораблями охранения в придачу.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В состав артиллерийского вооружения входит спаренная 130 мм артустановка АК-130, находящаяся в носовой части и шесть 30 мм автоматических пушек АК-630.

Противолодочное оружие включает в себя два торпедных аппарата калибра 533 мм, из которых можно запускать и ракето-торпеды, и два реактивных бомбомета РБУ-6000. Для борьбы с подводными лодками используется и базирующийся на крейсере вертолет Ка-27.

Русское оружие Вооружение России Оружие с Сергеем Птичкиным

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