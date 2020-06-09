Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.06.2020,  
10:10
Текст:  Николай Грищенко

В Китае высоко оценили проведение испытаний "Арматы" в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность. К такому выводу пришли военные эксперты Народно-освободительной армии Китая и Центра международных исследований КНР.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", специалисты отметили, что сирийский климат и ландшафт со сложным рельефом создают идеальные условия для тестирования на прочность вооружения и техники.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"

"Учитывая, что вооруженная сирийская оппозиция использует противотанковые ракеты с функцией самонаведения и без нее, решение испытать новейший российский танк именно в этих условиях оказалось весьма удачным", - переводит китайских экспертов "ИноСМИ".

Решиться на такой опасный "экзамен" российских военных подтолкнула уверенность в оборонительных и наступательных возможностях высокотехнологичного Т-14. Необитаемая башня "Арматы" с четырех сторон оснащена радаром с фазированной решеткой и оптическими системами предупреждения об угрозах. В дополнение к броне защиту от поражения обеспечивает система активной защиты.

Применение технологии электрошлакового переплава, автоскрепления и хромирования канала ствола в значительной степени повысило меткость стрельбы из орудия. Специально созданные боеприпасы способны поражать всю существующую бронетехнику, пишет китайское издание.

"Благодаря боевым испытаниям в Сирии российский танк Т-14 приобрел безоговорочный авторитет", - уверены эксперты.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Максим Коротченко
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ 08:07
ВВС США купят восемь "суперракет" Трампа 04.06.2020
Ударный дрон "Охотник" застрахуют на 1,3 миллиарда рублей 03.06.2020
танки
Фото: NewsBOT Military / youtube.com
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео 08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата" 07.06.2020
Танк "Армата" начали готовить на экспорт 05.06.2020