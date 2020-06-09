В Китае высоко оценили проведение испытаний "Арматы" в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность. К такому выводу пришли военные эксперты Народно-освободительной армии Китая и Центра международных исследований КНР.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", специалисты отметили, что сирийский климат и ландшафт со сложным рельефом создают идеальные условия для тестирования на прочность вооружения и техники.

"Учитывая, что вооруженная сирийская оппозиция использует противотанковые ракеты с функцией самонаведения и без нее, решение испытать новейший российский танк именно в этих условиях оказалось весьма удачным", - переводит китайских экспертов "ИноСМИ".

Решиться на такой опасный "экзамен" российских военных подтолкнула уверенность в оборонительных и наступательных возможностях высокотехнологичного Т-14. Необитаемая башня "Арматы" с четырех сторон оснащена радаром с фазированной решеткой и оптическими системами предупреждения об угрозах. В дополнение к броне защиту от поражения обеспечивает система активной защиты.

Применение технологии электрошлакового переплава, автоскрепления и хромирования канала ствола в значительной степени повысило меткость стрельбы из орудия. Специально созданные боеприпасы способны поражать всю существующую бронетехнику, пишет китайское издание.

"Благодаря боевым испытаниям в Сирии российский танк Т-14 приобрел безоговорочный авторитет", - уверены эксперты.