В мае в России выросли продажи смартфонов. Участники рынка связывают это с постепенным восстановлением покупательского спроса после пандемии коронавируса, а эксперты считают, что говорить о полном восстановлении рынка еще рано.

Согласно данным группы "М.Видео-Эльдорадо", продажи смартфонов в мае в России составили 39,2 млрд рублей и выросли на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, всего было продано около 2,4 млн смартфонов. Аналитики полагают, что в июне рынок сохранит положительную динамику.

Авторы исследования отмечают, что за два месяца россияне приобрели порядка 3,8 миллиона устройств общей стоимостью 60 миллиардов рублей, порядка 35% продаж пришлось на онлайн, что более чем вдвое выше, чем годом ранее. Штучные продажи смартфонов в России в мае приблизились к уровню прошлого года, а в денежном выражении прибавили около 3% и составили 2,4 миллиона штук и 39,2 миллиарда рублей. Всего за первые пять месяцев во всех каналах россияне приобрели порядка 11,4 миллиона девайсов стоимостью 188,5 миллиарда рублей, что больше на 3,5% в штуках и 5,5% в деньгах в сравнении с тем же периодом годом ранее.

По данным компании, в число пяти наиболее популярных производителей в мае в штуках вошли Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров пришлось около 85% от общего количества проданных на рынке устройств. Самыми продаваемыми моделями в мае оказались Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Honor 20 lite (128 ГБ), Honor 8A (32 ГБ), Samsung Galaxy A10 (32 ГБ) и Galaxy A30s (32 ГБ). Только в онлайне в топ-5 вошли Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Xiaomi Redmi 7A (16 ГБ), Xiaomi Redmi 7A (32 ГБ), iPhone 11 (128 ГБ) и Honor 10i (128 ГБ).

"Восстановление рынка в мае по сравнению с апрелем - это сезонный фактор, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Май - традиционно самый удачный месяц для торговли в первой половине года". Однако он считает, что общая торговая активность ещё достигла прошлогодней.

В ответ на запрос "РГ" в пресс-службе "Билайн" рассказали, что чаще всего россияне покупали смартфоны Samsung: этот бренд занял первое место по продажам как в деньгах, так и в штуках. На втором месте по продажам в деньгах оказался Apple, на третьем - смартфоны Honor. Топ-3 по продажам в штуках в мае выглядит несколько иначе: Honor занял второе место, а на третьем оказался бренд Xiaomi. При этом наблюдается рост средней цены смартфона, приобретенного клиентами "Билайн": в мае 2020 года этот показатель вырос на 10,2% по сравнению с уровнем апреля 2020 года.

Баулин полагает, что одной из причин, почему средняя цена в "Билайн" поднялась на 10,2% стали агрессивные скидки на флагманские Android-модели: "Скидки составили 30-35% к ценам прошлого месяца, а по сравнению с анонсом в прошлом году снижение было и вдвое. Таким образом, те, кто сохранил покупательскую активность могли перейти на новые модели, заплатив чуть больше, чем обычно, зато получив самые современные смартфоны, которых хватит на несколько лет", - заключает он.

"В апреле мы наблюдали большое снижение спроса, которое составило более 20%, - рассказал Догадин, вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной". - Причиной снижения спроса на российском рынке является временное закрытие торговых точек и снижение трафика в магазинах. Однако уже в мае рынок начал восстанавливаться. Последние два месяца главным трендом на рынке остается перераспределение продаж из дорого сегмента в более доступные в связи со снижением покупательской̆ способности населения, а также увеличение продаж через онлайн-каналы".

В "Связном" отметили, что средний чек в мае не российском рынке составил 16600 рублей, что больше, чем годом ранее на 5%. Самыми популярными брендами в деньгах стали Apple (с долей 34%), Samsung (23%), а замкнул тройку Honor - c долей 18%. Топ 3 бренда в штуках составили Honor (26%), Samsung (21%) и Xiaomi (19%).

Генеральный Директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что к концу года рынок не сумеет восстановиться по сравнению с аналогичными показателями до пандемии: "У людей не так много денег на руках, - говорит он. - Поэтому я не согласен с прогнозами ритейлеров, что все будет замечательно".