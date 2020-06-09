В США демократы потребовали убрать забор рядом с Белым домом

Американские законодатели обратились к президенту США с требованием немедленно демонтировать ограждение, возведенное на прошлой неделе вокруг площади Лафайет-сквер в Вашингтоне. "Она должна оставаться символом свободы и открытости", - говорится в письме, которое было направлено Дональду Трампу.

По мнению спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, хозяин Белого дома "превратил уникальный парк в нечто, похожее на милитаризованную зону". Коллегу поддержал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Стальное ограждение рядом с администрацией США появилось на прошлой неделе из соображений безопасности. В Вашингтоне 29 мая начались протесты, которые затем переросли в беспорядки у Белого дома, напоминает ТАСС.