Volkswagen приступил к сборке кроссовера Nivus

Volkswagen объявил о старте серийного производства новой модели - кроссовера Nivus - на заводе в бразильском городе Анчиета. В этом году новинка поступит в продажу в странах Южной Америки, а в 2021-м доберётся до Европы.

Nivus разрабатывался усилиями бразильского подразделения Volkswagen. Особую гордость вызывает тот факт, что именно бразильский филиал стал первым в истории компании, который создал машину в "цифре". Другими словами, кроссовер проектировался и испытывался в виртуальной среде.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Для понимания масштаба экономии средств, нужно вспомнить, что ранее процесс создания новой модели включал в себя постройку 70 физических прототипов.

Лаборатории безопасности удалось сократить расходы на 65% по сравнению с прошлыми проектами, так как большинство тестов тоже проводилось в виртуальной среде. Также благодаря цифровым технологиям были снижены затраты на проработку техпроцессов и отладку производства.

Напомним, мировая премьера Volkswagen Nivus состоялась в конце мая 2020 года. Автомобиль создан на платформе MQB-A0 и займёт место между T-Cross и T-Roc в европейской линейке бренда. В Бразилии и странах Южной Америки Nivus будет продаваться только с 3-цилиндровым турбомотором объёмом 1.0 литра и 6-диапазонным "автоматом". Автомобиль имеет привод на передние колёса и оснащён электронной имитацией блокировки дифференциала.