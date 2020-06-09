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09.06.2020 15:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зарплатные ожидания соискателей в Петербурге составили 60 тысяч рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Среднестатистический житель Петербурга, который сейчас ищет работу, рассчитывает получать зарплату в районе 60 тысяч рублей. За последний месяц зарплатные ожидания горожан выросли на три тысячи рублей, выяснили аналитики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, проанализировав ситуацию на рынке труда Северной столицы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты петербургской "Вышки" вместе с сотрудниками комитета по труду и занятости населения изучили динамику по вакансиям и резюме в 29 отраслях, в исследование попала 621 профессия. Был выявлен ряд закономерностей.

Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
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В частности, выяснилось, что активнее всего пользователи размещали резюме в периоды, когда объявлялось о продлении ограничений. Так в марте на сайтах по поиску работы было порядка 90 тысяч активных резюме, в апреле их число возросло до 115 тысяч, а после 12 мая составило 136 тысяч.

Александр Курячий, кандидат экономических наук, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, отмечает, что прирост активных резюме свидетельствует о том, что их авторы или уже потеряли работу или боятся этого.

Количество вакансий, наоборот, снижалось. В марте их число уменьшилось на восемь процентов, в апреле - на 27. В первую очередь отказались от найма новых работников в отраслях, пострадавших от ограничений, так, число вакансий в кафе и гостиницах упало на 61 процент, в индустрии красоты - на 48.

Но когда ограничения стали снимать, предприятия начали возвращаться к найму сотрудников. Так, по данным HeadHunter, за последние две недели в Петербурге число вакансий выросло на 13 процентов.

Выросли и зарплатные ожидания петербуржцев. Если в прошлом году среднестатистический соискатель искал работу с зарплатой в среднем 55 тысяч рублей в месяц, то в апреле 2020 года, сумма выросла до 57 тысяч, а в мае достигла 60 тысяч.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Авторы исследования объясняют это тем, что сейчас средний возраст соискателей несколько вырос и достиг 36 лет. Опытные специалисты ставят перед работодателями определенную планку и снижать ее не готовы. И это тоже позитивный сигнал для рынка труда, он означает, что паники нет и работники не готовы демпинговать, чтобы устроиться хоть куда-нибудь.

Еще один позитивный тренд - эксперты не зафиксировали роста увольнений среди топ-менеджеров. Это означает, что предприятия и организации не закрывают какие-то отдельные направления. Александр Курячий приводит в пример ситуацию 2014 года, когда значительное количество директоров и руководителей подразделений лишились своих рабочих мест, что явилось показателем масштабного и системного кризиса, ведь увольнение касалось не только начальников, работы лишались целые отделы.

Тем не менее, увольнения происходят. В первую очередь компании сокращают штаты за счет молодых сотрудников с маленьким опытом работы по специальности.

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