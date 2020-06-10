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10.06.2020,  
10:27
Текст:  Николай Грищенко

"Бумеранг" поступит на госиспытания в текущем году

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: mil.ru
Истребитель МиГ-35 оснастят перспективными видами оружия

Государственные испытания перспективной унифицированной платформы "Бумеранг" начнутся до конца нынешнего года. После их окончания начнутся серийные поставки новых образцов бронетехники в войска.

Предварительные испытания колесной платформы "Бумеранг" прошли успешно и подтвердили, как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий, заявленные в техническом задании характеристики.

В результате на базе "Бумеранга" может появиться новое семейство колесных боевых и специальных машин, в том числе разведывательная бронемашина и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Конструктор отметил, что растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Поэтому на платформе "Бумеранг" можно будет создать колесный танк с пушкой на подобие той, что установлена на "Спрут-СД".

Напомним, что "Бумеранг" имеет колесную формулу 8Х8 и оснащен отечественным турбодизельным двигателем с автоматической трансмиссией. Экипаж бронемашины - три человека, в десантоном отсеке могут разместиться еще восемь человек. Усиленная броня позволяет защитить экипаж от мин и фугасов.

На "Бумеранг" можно устанавливать пулемет, 30-мм, 57-мм или 100-мм пушку. Для поражения танков машина вооружена ПТРК "Корнет" с дальностью до 10 километров.

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