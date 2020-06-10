Депутат и ведущая Оксана Пушкина поделилась опытом борьбы с COVID-19

Российская депутат и телеведущая Оксана Пушкина, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией в мае и проходившая лечение в Центральной клинической больнице, сообщила о своей победе над COVID-19.

В видеоролике, размещенном в Сети, Оксана Викторовна рассказала, что сегодня у нее первый рабочий день в Думе, и поблагодарила врачей за их мужество, силу и огромное терпение.

"Находясь в больнице, я поняла, что там, на поле боя, в "красной зоне", все жестче, прагматичнее и прозаичнее", - отметила парламентарий РИА Новости.

Уточняя, что врачи "спасают нас, борясь за каждую жизнь, лечат, изучают вирус, анализируют тематические статьи, делятся друг с другом опытом" и, приобретая все новые и новые навыки, буквально переучиваются на ходу.

Именно они сейчас - настоящие герои современности.

Пушкина родилась в 1963 году в Петрозаводске в семье тренера сборной России по легкой атлетике и тележурналиста. Окончила журфак ЛГУ. Стажировалась в США на канале ABC. Работала над телепрограммой "Взгляд". Вела шоу "Женской взгляд" на НТВ и "Женские истории" на ОРТ.