Новости

Фанаты снова прочат Тимоти Шаламе но роль Робина в новом "Бэтмене" 14:53
"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым 14:30
Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна 13:42
Актера Хартли Сойера уволили за старые неполиткорректные твиты 12:47
С платформы HBO Max удалили "Унесенных ветром" за "расизм" 11:53

Депутат и ведущая Оксана Пушкина поделилась опытом борьбы с COVID-19

Новости
    10.06.2020, 14:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Российская депутат и телеведущая Оксана Пушкина, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией в мае и проходившая лечение в Центральной клинической больнице, сообщила о своей победе над COVID-19.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым

В видеоролике, размещенном в Сети, Оксана Викторовна рассказала, что сегодня у нее первый рабочий день в Думе, и поблагодарила врачей за их мужество, силу и огромное терпение.

"Находясь в больнице, я поняла, что там, на поле боя, в "красной зоне", все жестче, прагматичнее и прозаичнее", - отметила парламентарий РИА Новости.

Уточняя, что врачи "спасают нас, борясь за каждую жизнь, лечат, изучают вирус, анализируют тематические статьи, делятся друг с другом опытом" и, приобретая все новые и новые навыки, буквально переучиваются на ходу.

Именно они сейчас - настоящие герои современности.

Пушкина родилась в 1963 году в Петрозаводске в семье тренера сборной России по легкой атлетике и тележурналиста. Окончила журфак ЛГУ. Стажировалась в США на канале ABC. Работала над телепрограммой "Взгляд". Вела шоу "Женской взгляд" на НТВ и "Женские истории" на ОРТ.

Новости

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 11:41
В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым 11:03
"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом 10:52
Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым 10:30
⧣ видео
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Начался допрос Михаила Ефремова 09.06.2020
К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой 09.06.2020
Умерла солистка группы The Pointer Sisters Бонни Поинтер 09.06.2020
⧣ Россия
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 09.06.2020
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 09.06.2020
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 09.06.2020
⧣ телевидение
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Ведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом 08.06.2020
"Весь в перьях": Лоза продолжил ругаться с Киркоровым 08.06.2020
Причиной развода певца Юлиана с певицей Анастасией назван алкоголизм 05.06.2020