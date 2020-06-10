Истребитель МиГ-35 оснастят перспективными видами оружия

Новейший истребитель МиГ-35 успешно испытал всю существую номенклатуру авиационного вооружения. Самолет поколения 4++ также может стать носителем перспективных образцов оружия, которые пока готовятся для использования в воздухе.

Как заявил РИА Новости летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов, существуют перспективные виды вооружений, но, например, разработчики оружия пока не готовы начать практические испытания.

Пилот также отметил, что цифровые технологии позволяют оперативно устранять выявленные в ходе испытательных полетов недостатки.

Напомним, что МиГ-35 на девяти точках внешней подвески может нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые и противорадиолокационные ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30-1.

Максимальный взлетный вес истребителя - 24,5 тонн, максимальная скорость - 2,1 тысячи километров в час, высота - 16 тысяч метров, максимальная эксплуатационная перегрузка - 9G, а дальность полета - 3 тысячи километров.