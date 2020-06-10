Указ губернатора Ивановской области от 8 июня 2020 года № 70-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В абзаце втором пункта 5.1 слова "В случаях, когда период пребывания на территории Ивановской области составляет менее 14 дней, необходимо иметь при себе" заменить словами "Совершеннолетним лицам, которые планируют пребывать на территории Ивановской области менее 14 дней, а также на лиц в возрасте от 0 до 17 лет включительно независимо от периода пребывания необходимо иметь".

2. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, а также при контакте с другими гражданами (за исключением совместно проживающих членов семьи) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки). При совершении гражданами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные антисептики).".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







