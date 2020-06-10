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10 июня 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 9 июня 2020 года № 71-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 487-р, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:

"проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, совершения индивидуальных пробежек на свежем воздухе с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 20:00 до 8:00, а в случаях совершения индивидуальных пробежек в парках культуры и отдыха (городских парках) с соблюдением установленной в настоящем абзаце дистанции - в период с 07:00 до 10:00, совершения велосипедных прогулок;".

2. Подпункт 10.4 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.4. Функционирование для посетителей предприятий организации досуга граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, пляжей и зоопарков, а также парков культуры и отдыха (городских парков), за исключением случаев нахождения граждан на территории парков культуры и отдыха (городских парков), установленных абзацем девятым пункта 7 настоящего указа.".

3. Подпункт 11.8 пункта 11:

после слов "указанных помещениях," дополнить словами "а также услуг, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предоставляемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг,";

после слов "исключительно в электронном виде" дополнить словами ", за исключением предоставления услуг, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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