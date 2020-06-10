Постановление администрации Липецкой области от 8 июня 2020 года № 345 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения. новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 8 июня 2020 года № 3889 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня) следующие изменения:

1. Абзацы шестой - восьмой подпункта 2 пункта 12 признать утратившими силу.

2. Дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания:

"1.5.3. Установить предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м.) для объектов торговли непродовольственными товарами при наличии отдельного наружного (уличного) входа.".

3. Дополнить пунктом 1.6.7 следующего содержания:

"1.6.7. Гражданам:

при занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более 2-х человек) соблюдать расстояние между занимающимися не менее 5 метров;

при прогулках на улице (не более 2-х человек вместе) исключать посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".

Глава администрации Липецкой области И.Г. Артамонов







