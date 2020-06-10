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10.06.2020 13:53
Рубрика: Власть

Мантуров: РФ нецелесообразно выходить из ВТО

Текст: Татьяна Замахина

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о нецелесообразности выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО), отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Госдуме.

- Мы очень долго вступали в эту организацию, почти 16 лет, - объяснил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Все очень ждали и рассчитывали на то, что мы получим от этого максимальные бенефиты и результаты.

Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами

Результат от такого шага "в деньгах" посчитать крайне сложно, добавил он. К тому же, "на ВТО уже мало кто обращает внимание", признал министр. Ведь разные страны вели преференциальные меры. Россия тоже защищает свою промышленность. Однако, подчеркнул Мантуров, используются те меры, которые "возможно применить в рамках цивилизованных правил, которые прописаны с учетом ВТО".

К тому же, у России благодаря вступлению в организацию есть возможность защищать интересы российских предприятий. "Порядка 30 было заявлений со стороны России сделано в судах ВТО, которые рассматриваются. Рассматриваются долго, но, по крайней мере, есть такая возможность, раньше ее не было", - рассказал министр.

- Выходить сегодня - я не думаю, что это целесообразно, - резюмировал он, - мы уже адаптировались к этим условиям.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минпромторг

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