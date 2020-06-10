Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.06.2020,  
10:55
Текст:  Антон Валагин

На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell

Авианосец США Gerald R. Ford был вынужден вернуться на базу в Норфолк после выхода из строя электромагнитных катапульт (EMALS), предназначенных для запуска самолетов.

- Неисправность была обнаружена 2 июня и в течение пяти дней корабль не мог отправлять воздушные суда, - сообщили в пресс-службе ВМС США. Отказала электронная система управления мощностью, регулирующая подачу тока от генераторов корабля на катапульты. Авария произошла во время ручного сброса системы перед началом полетов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В России придумали подлодку-обманку

Корабль вышел из строя в разгар 18-месячных испытаний перед финальным тестированием (аналог российских госиспытаний), призванным подтвердить готовность авианосца к боевому развертыванию. Команде также предстоит проверить, насколько хорошо вылечены прежние "детские болезни" огромного корабля: работа аэрофинишеров и лифтов по доставке боеприпасов на летную палубу.

Gerald R. Ford - первый корабль, оснащенный электромагнитными катапультами вместо паровых. Использование последних заставляло моряков возить большой запас пресной воды. К тому же EMALS, по словам их разработчиков, обеспечивают более плавный разгон самолета и снижают нагрузки на его конструкцию при старте.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: РИА Новости
В Баренцево море на учения вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов" 09.06.2020
NI встревожили новые С-400 Балтфлота 11:02
Собьют на подлете: генерал оценил шансы "удара по Сибири" 08.06.2020
авианосцы
Фото: Минобороны РФ
Новые варианты БМП "Армата" и "Курганец" замечены на репетиции парада 09.06.2020
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца 27.05.2020
Видео: самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США 27.04.2020
ВМС
Вьетнам начал производство российских ракет 26.05.2020
Уничтожение беспилотника лазерной пушкой показали на видео 26.05.2020