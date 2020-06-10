Постановление губернатора Новосибирской области от 9 июня 2020 года № 97 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств" следующие изменения:

1. В подпункте 2 пункта 1 после слов "с обеспечением реализации и реализацией избирательных прав граждан," дополнить словами "прав граждан на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,".

2. В абзаце втором пункта 2 после слов "иных избирательных объединений," дополнить словами "зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области и иных участников собрания избирателей для формирования предложений по наказам избирателей депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области,".

А.А.Травников







