Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось

Во вторник возвратным авиарейсом из США в Россию вылетели 388 человек из 28 российских регионов. В их числе 13 младенцев. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Отмечается, что основные усилия дипломатов были направлены на формирование гуманитарного списка из 38 человек. В него вошли россияне, находящиеся в сложной жизненной ситуации, пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, школьники и студенты. Также посольство помогло вылететь в Россию семье с новорожденным, у которого было диагностировано редкое наследственное заболевание - спинная мышечная атрофия. В США ребенку была сделана операция.

По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Посол рекомендовал находящимся сейчас в США согражданам избегать мест скопления протестующих и поездок в районы, охваченные беспорядками.