Калужские власти проверили ход ремонта жилых домов

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с представителями подрядной организации, фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и управляющей компании. Основной вопрос - ход капитального ремонта домов № 5 и № 7 по улице Николо-Козинской.

На данный момент выполнены восстановительные работы: межпанельные швы вскрыты, зачищены, установленный утеплитель обработан герметиком. Как пояснил представитель подрядчика, для предотвращения дальнейшего разрушения плит будет нанесен штукатурный слой. В доме № 7 будут сделаны аналогичные работы и ремонт крыши.

"После того как будут установлены стеклопакеты, надо подъезд привести в надлежащий вид и сделать ремонт, - предложил глава города. - Здесь, конечно, необходима инициатива жителей и управляющей компании".

Жильцы дома №5 уже составили протокол на ремонт своих шести подъездов. Финансирование планируется по статье "текущий ремонт", в случае нехватки средств, жильцы готовы совместно с управляющей компанией увеличить тариф по этой статье на несколько месяцев.