Под Тверью найдена мертвой девочка-подросток

Тверские следователи устанавливают обстоятельства гибели тринадцатилетней девочки.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, вечером 9 июня в следственный отдел поступило сообщение, что в реке Межа вблизи города Нелидово утонула 13-летняя девочка. Выехавшая на место происшествия опергруппа видимых телесных повреждений на теле ребенка не нашла.

- По факту гибели девочки Нелидовский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку, - сообщили в ведомстве.

Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.