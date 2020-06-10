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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Салоны красоты стали вводить "санитарный сбор" с клиентов

Текст: Екатерина Петрова
Около 20% московских салонов красоты, которые официально заработали с 9 июня, повысили цены на свои услуги примерно на 200-250 рублей, сообщила "РГ" общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член совета Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ряде салонов красоты (около 10%) повышать цены на основные услуги не стали, но ввели так называемый "санитарный сбор". Таким образом, предприятия, в частности, компенсируют расходы на покупку средств для дезинфекции помещений и индивидуальной защиты (масок, перчаток, шапочек). Размер "санитарного сбора" - о нем заранее оповещают клиентов - в среднем составляет 200-250 рублей. Он не включается в общую сумму чека и оплачивается отдельно, пояснила Нина Литвинова. К такому новшеству, по ее словам, гости отнеслись достаточно лояльно.

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Некоторые предприятия индустрии красоты и вовсе отказались от повышения стоимости своих услуг. Клиенты приходят к мастерам только по предварительной записи - по телефону их заранее предупреждают о необходимости взять с собой защитную маску и перчатки. Если средств защиты у посетителя с собой не оказалось, то ему предложат их купить на месте. За такую "опцию" салоны возьмут около 50 рублей.

Фото: iStock
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По словам Нины Литвиной, в столице пока заработала лишь часть салонов - около 15% предприятий индустрии красоты открыться оперативно просто не успели. Основная причина - 100% сотрудников должны сдать тесты на Covid-19 и дождаться его результатов. Поэтому некоторым салонам потребуется еще несколько дней на подготовку к требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, каждому предприятию бьюти-индустрии теперь необходимо регулярно заполнять множество журналов: проветривания помещений, замеров температуры, уборки и обработки поверхностей. "Эта работа ложится на плечи менеджеров, управляющих, которые пока привыкают к новому формату", - сказала Нина Литвинова.

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