Сотрудник уголовного розыска спас москвичку от грабителя

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании уличного грабителя. Причем задержал его в свободное от службы время сотрудник уголовного розыска УВД по Восточному административному округу столицы.

Выходя из своего дома, расположенного на Вешняковской улице, сотрудник полиции услышал крики о помощи. Он увидел, как мужчина схватил мобильный телефон у девушки и пытался скрыться. Полицейский кинулся в погоню и задержал неизвестного. Удерживая злоумышленника, он сообщил о происшествии в дежурную часть территориального отдела полиции и вызвал скорую медицинскую помощь для потерпевшей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что задержанный - 35-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области намеревался похитить имущество потерпевшей. На Вешняковской улице он подбежал к девушке и нанес ей несколько ударов по голове. Упав на землю, она выронила мобильный телефон, который схватил грабитель. Телефон вернули владелице.

По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже девушка обратилась со словами благодарности к руководству УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве за профессионализм сотрудника полиции и оказанную помощь.