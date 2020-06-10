Сотрудник уголовного розыска спас москвичку от грабителя

Новости

ЦИК: Голосование по Конституции пройдет на 96,5 тысячи участков 12:18
Ирландии предсказали вторую волну пандемии 12:16
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса 12:16
Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордно низкого уровня 12:11
Исследование: Как работают кружки и секции для детей на удаленке 12:10
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 12:09
Ракова: Большинство заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели 12:09
На Ставрополье возбудили дело о попытке скрыть чуму свиней 12:08
С места разлива топлива в Норильске вывезли 30 тысяч тонн грунта 12:07
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября 12:03
Пытавшийся взорвать суд и прокуратуру в КБР получил 10 лет колонии 12:03
Видео: владелец "Оки" врезался в выдвижной шлагбаум. Дважды 12:00
Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона 11:56
С платформы HBO Max удалили "Унесенных ветром" за "расизм" 11:53
ВОЗ призвала власти Пакистана ввести режим изоляции во всей стране 11:45
Песков выздоровел и вернулся в офис 11:42
Отделения Почты России не будут работать 12 июня 11:41
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 11:41
Приезжие мошенницы похитили у 83-летней москвички 400 тысяч рублей 11:35
Белгородские ученые привлекли нейросеть к клонированию растений 11:35
Житель Новороссийска упал на проволоку, проткнувшую ему шею 11:27
Конгресс призвал Трампа не выводить войска США из Германии из-за "российской угрозы" 11:24
В Крыму создадут оливковый сад в теплице 11:20
ФАС предписала "Открытию" доначислить деньги клиентам по накопительным счетам 11:17
На Кубани COVID-19 выявили у самого маленького пациента 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник уголовного розыска спас москвичку от грабителя

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании уличного грабителя. Причем задержал его в свободное от службы время сотрудник уголовного розыска УВД по Восточному административному округу столицы.

В Подмосковье грабители напали на полицейских

Выходя из своего дома, расположенного на Вешняковской улице, сотрудник полиции услышал крики о помощи. Он увидел, как мужчина схватил мобильный телефон у девушки и пытался скрыться. Полицейский кинулся в погоню и задержал неизвестного. Удерживая злоумышленника, он сообщил о происшествии в дежурную часть территориального отдела полиции и вызвал скорую медицинскую помощь для потерпевшей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что задержанный - 35-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области намеревался похитить имущество потерпевшей. На Вешняковской улице он подбежал к девушке и нанес ей несколько ударов по голове. Упав на землю, она выронила мобильный телефон, который схватил грабитель. Телефон вернули владелице.

По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже девушка обратилась со словами благодарности к руководству УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве за профессионализм сотрудника полиции и оказанную помощь.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике
Попова заявила о сохранении масочного режима
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир