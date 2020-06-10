Стало известно, на каких столичных улицах изменят схему движения

Этим летом в шести округах изменят схему движения на пятнадцати улицах. При этом четырнадцать улиц станут односторонними, а одна - двусторонней. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным пресс-службы департамента, ввод одностороннего движения помогает исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах, а там, где ширина позволяет - сделать дополнительные парковочные места для жителей. "Мы непрерывно следим за дорожной ситуацией в городе и принимаем решения по ее улучшению. Организация парковочного пространства - важнейшая задача ЦОДД. Одним из эффективных методов обустройства дополнительных мест является ввод одностороннего движения. В этом году за счет изменения схем движения, планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки", - отметил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков. О дате изменения движения будет сообщено дополнительно.

За счет ввода одностороннего движения более 400 новых парковочных мест, из которых 50 предназначены для маломобильных граждан, будут организованы на следующих участках улиц:

- На западе столицы: участок улицы Маршала Тимошенко от улицы Академика Павлова до д.16 (появится 52 парковочных места, в том числе шесть для маломобильных граждан);

- На севере столицы: 1-я и 3 -я Подрезковские, Проектируемый проезд №6098 (появится 17 парковочных мест, в том числе два для маломобильных граждан); Проектируемый проезд №6193 (появится 68 парковочных мест, в том числе восемь для маломобильных граждан); Проектируемый проезд №6194 (появится 68 парковочных мест, из них девять для маломобильных граждан); Сальвадора Альенде на участке от ул. Зорге до д.4 к.1;

- На северо-востоке: 9-й проезд Марьиной рощи от Шереметьевской улицы к Старомарьинскому шоссе;

- На юге города: проезд от улицы Полбина до улицы Шоссейная (появится 38 парковочных места, в том числе пять для маломобильных граждан); проезд Дзержинского (28 парковочных мест, пять для маломобильных граждан);

- На востоке: Лыткаринская; Саперный проезд от 5-го проспекта Новогиреева до 1-го проспекта Новогиреево (появится 105 парковочных мест, в том числе 11 для маломобильных граждан); 5-й проспект Новогиреева от Федеративного проспекта до Саперного проспект (появится 35 парковочных мест, из них четыре для маломобильных граждан). В Новой Москве: Барышевская на участке от улицы Энгельса до улицы Московская, г.о. Щербинка.

Двустороннее движение будет введено на участке 4-го Рощинского проезда от улицы Серпуховской Вал до улицы Новая Заря и улице Шкулева.

Кроме того, для того, чтобы повысить пропускную способность, планируется отменить левый поворот при выезде с ул. Партизанская на ул. Ярцевская (при движении в сторону ул. Боженко), и отменить разворот на улице Талалихина в районе д.17, стр.2 по Волгоградскому проспекту.