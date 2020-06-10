Новости

В России в четыре раза подешевели маски 13:50
Суд оштрафовал владельца исторического здания сберкасс в Москве 13:48
Попова: Иммунитет к коронавирусу обнаруживается у 14% протестированных 13:48
Швеция прекратила расследование убийства премьер-министра Улофа Пальме 13:45
В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи 13:45
Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна 13:42
Число пассажиров на МЦД увеличилось на 20% после окончания самоизоляции 13:40
Музеи Крыма откроют для посещения с 15 июня 13:40
Музей-заповедник на острове Кижи открылся для туристов 13:35
Россиянам предрекли "арктическое вторжение" 13:32
Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16 13:30
Угонщик хотел уехать через двери автосалона, но застрял 13:26
Запущен фотопроект о жизни Москвы в период пандемии 13:24
Новый учебник истории Великой Отечественной войны выпустили в Беларуси 13:21
Текущий год объявлен самым худшим в истории гражданской авиации 13:21
Минкомсвязь: Россияне смогут вернуться на родину стыковочными рейсами 13:11
Столичные спасатели усилили патрулирование подведомственных территорий 13:09
К Параду Победы в Ставрополе из старых "Волг" сделали кабриолеты 13:07
Назван объем программы софинансирования пенсионных накоплений 13:04
Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Евгения Замятина 13:03
В Испании установили правила жизни после карантина 13:02
Мишустин поручил контролировать обеспечение волонтеров средствами защиты 13:01
"Волга" от дизайнера "ВАЗа": люксовая версия ГАЗ-3102 13:00
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции 12:55
В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Столичные спасатели усилили патрулирование подведомственных территорий

Текст: Ирина Огилько
Фото: пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы Фото: пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы
Фото: пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы

Из-за жаркой погоды около 100 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы участвуют в профилактических рейдах и информируют граждан о соблюдении правил безопасности. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков

После отмены ограничений, связанных с распространением вируса, много людей в эти жаркие дни устремились в парки и зоны отдыха. Пожарные и спасатели 16 отрядов Пожарно-спасательного центра Москвы проводят патрулирование, во время которых напоминают отдыхающим о необходимости выполнять меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками. А также не забывать про элементарные правила безопасности в жару: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
На Украине возбудили дело против Порошенко
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир