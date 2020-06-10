Столичные спасатели усилили патрулирование подведомственных территорий

Из-за жаркой погоды около 100 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы участвуют в профилактических рейдах и информируют граждан о соблюдении правил безопасности. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

После отмены ограничений, связанных с распространением вируса, много людей в эти жаркие дни устремились в парки и зоны отдыха. Пожарные и спасатели 16 отрядов Пожарно-спасательного центра Москвы проводят патрулирование, во время которых напоминают отдыхающим о необходимости выполнять меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками. А также не забывать про элементарные правила безопасности в жару: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки.