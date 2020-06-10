На Чукотке началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

На Чукотке стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Выразить свое мнение могут люди, живущие в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

- С учетом того, что зимники уже отсутствуют и добраться до некоторых мест голосования наземным путем невозможно, мы заключили государственные контракты с двумя авиакомпаниями. Представители избирательных комиссий попадут в труднодоступные местности в том числе и на вертолетах, - приводятся на сайте правительства региона слова председателя окружного Избиркома Оксаны Талызиной.

Голосование продлится до конца июня, ожидается, что в нем примут участие свыше 2300 человек: оленеводы, золотодобытчики, работники метеостанций.

Отмечается, что все меры безопасности будут соблюдены: участников голосования обеспечат масками, перчатками, средства дезинфекции.

Напомним, единый день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля.