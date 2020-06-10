Новую версию ракетоносца Ту-95 сняли на видео у Аляски

Минобороны РФ опубликовало видео полета стратегических ракетоносцев Ту-95 над морями, разделяющими Дальний Восток и Аляску. Четыре самолета 11 часов патрулировали нейтральные воды Чукотского, Берингова и Охотского морей, северной части Тихого океана.

Судя по пилонам для подвески восьми ракет Х-101, задание выполняла новейшая модификация Ту-95МСМ. Впрочем, в этом полете ракет на пилонах не было. Самолеты поднялись в воздух с аэродромов в Амурской области и на Чукотке.

Некоторое время российские ракетоносцы сопровождали прилетевшие с Аляски истребители F-22. Под их крыльями также не видно оружия, обычного для самолетов дежурных сил ПВО. Но ракеты F-22 для малозаметности находятся во внутренних отсеках самолета.

В Минобороны РФ сообщили, что полет был плановым и проходил в соответствии с международными правилами и напомнили, что стратегические бомбардировщики США в мае появлялись у российских границ пять раз.