В поселке Хабаровского края произошла вспышка кишечной инфекции

Вспышка кишечной инфекции произошла в поселке Переяславка - 2 района им. Лазо Хабаровского края. С 7 по 9 июня за медицинской помощью обратились 23 местных жителя.

"21 человеку назначено амбулаторное лечение, двум - стационарное", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По предварительной версии, источник инфекции находился в водопроводной воде, которой пользовались в поселке.

Ведется следствие по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.