Новости

В поселке Хабаровского края произошла вспышка кишечной инфекции 04:50
На Чукотке началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию 04:49
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург 04:25
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России 04:12
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России 03:32
Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов 02:54
Гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США 02:42
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ 02:13
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов 01:59
Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе 01:30
Число заражений COVID по миру превысило 7 млн 01:04
Президент США представит инициативы по реформе правоохранительной системы 00:51
9 июня в американском Хьюстоне станет Днем Джорджа Флойда 00:41
"Байер" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу 00:25
Церемонию отпевания афроамериканца Джорджа Флойда провели в Хьюстоне 00:25
МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге 00:13
В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом 09.06.2020
Сербские ветераны награждены российскими медалями в честь 75-летия Победы 09.06.2020
Некоторые регионы отказались от изменения тарифов на ЖКУ с июля 09.06.2020
Россияне разлюбили седаны 09.06.2020
Власти Москвы рассказали, когда экономика вернется к докризисным показателям 09.06.2020
МИД: РФ за мирный диалог по Арктике, но готова защищать свои интересы 09.06.2020
В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления 09.06.2020
Власти Москвы озвучили требования к парикмахерским 09.06.2020
В МИД РФ призвали США снизить накал вокруг "российского вмешательства" 09.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 04:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В поселке Хабаровского края произошла вспышка кишечной инфекции

Текст: Дина Непомнящая

Вспышка кишечной инфекции произошла в поселке Переяславка - 2 района им. Лазо Хабаровского края. С 7 по 9 июня за медицинской помощью обратились 23 местных жителя.

Фото: iStock
В пельменях семи торговых марок обнаружена кишечная палочка

"21 человеку назначено амбулаторное лечение, двум - стационарное", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По предварительной версии, источник инфекции находился в водопроводной воде, которой пользовались в поселке.

Ведется следствие по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В МИД рассказали о состоянии российско-американских отношений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир