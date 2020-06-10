Десять экспертиз и три года понадобилось жителю Саратова для доказательства, что не он расписывался в документе о дорожно-транспортном происшествии.

Неудачная рыбалка

Четыре года назад 4 мая житель Саратова Валентин Аристархов утром ехал на рыбалку. Недалеко от города, впоследствии выяснилось, что был 323 километр трассы Сызрань-Волгоград, решил остановиться на обочине. Как позже напишет в объяснительной, он видел, что полоса встречного движения свободна, убедился, что сзади тоже никто его не обгоняет, после чего выехал на встречку. Когда автомобиль уже съезжал на обочину, он почувствовал страшный удар с левой стороны машины. Валентин Андреевич ударился головой и на какое-то время, по-видимому, потерял сознание, придя в себя, ощутил, что по лицу течет кровь.

Позже, восстанавливая ход случившегося, он пришел к выводу, что водитель машины "Лада Приора", которая столкнулась с его автомобилем, пытался совершить двойной обгон. Когда Аристархов выехал на встречную полосу, за ним на ту же полосу выехала красная "Лада Калина", а затем за несколько мгновений до столкновения эта машина вновь перестроилась в правый ряд. Как считает Валентин Андреевич, врезавшийся в его машину автомобиль ехал сзади "Калины" и пытался по обочине обогнать обе машины. Уже после ДТП водитель "Калины", мужчина примерно 40 лет, который остановился, увидев аварию, подошел к Аристархову, чтобы справиться о его самочувствии. Из-за своего состояния Валентин Андреевич не взял номер телефона и не спросил фамилию у этого человека, на глазах которого все произошло.

По версии второго участника ДТП Дениса Сидорова, машины столкнулись совершенно при других обстоятельствах. По словам этого водителя, он якобы для обгона выехал на встречную полосу, после чего ВАЗ-2115, которым управлял Аристархов, внезапно начал разворачиваться. Чтобы избежать столкновения, Сидоров стал выруливать на обочину, где и произошло столкновение.

Назначили виновного?

По мнению Валентина Андреевича, и расположение машин после столкновения, и характер повреждений, которые они получили, совершенно не соотносятся с ситуацией так, как ее описал Сидоров. Ведь если бы машина Аристархова совершала разворот, удар по ней пришелся бы не по касательной, а под прямым или близким к нему углом. Тем не менее сотрудники ДПС Ткачев и Волков, прибывшие на место ДТП, почему-то сразу взяли за истину объяснения Сидорова и проигнорировали слова Аристархова. На месте происшествия лейтенант полиции Ткачев составил постановление по делу об административном правонарушении, в котором говорится, что при совершении разворота Аристархов не убедился в безопасности этого маневра, из-за чего и произошло столкновение с другим автомобилем. Валентин Андреевич это постановление подписал, как он объясняет, не разобравшись в его сути. Во-первых, из-за плохого самочувствия после ДТП, во-вторых, запутавшись в неразборчивом почерке полицейского.

- Я считал себя виноватым в том, что поставил машину на обочину дороги встречного движения, но не в том, что из-за моих действий произошла авария, - объясняет Аристархов.

По словам Валентина Аристархова, то, что именно он признан единственным виновником ДТП, ему стало понятно спустя почти год после случившегося, когда он получил копии своего административного материала по запросу от начальника полиции Саратовского района.

Больше всего Валентина Аристархова среди этих документов поразила составленная лейтенантом полиции Антоном Волковым схема ДТП: она не только противоречила расположению машин после аварии и фотографиям, сделанным самими же инспекторами дорожно-патрульной службы. На этой схеме стояла подпись Аристархова, хотя он этот документ раньше не видел и не подписывал.

- Подпись похожа, но наклон букв идет в другую сторону, я так никогда не расписываюсь, - говорит пенсионер.

Только тогда он заподозрил, что сотрудники ГИБДД могли действовать в интересах второго участника аварии.

- Когда мы встречались с Сидоровым у отдела ГИБДД спустя несколько дней после аварии, к нему подошел незнакомый мне майор, дружески поздоровался за руку и увел с собой. Когда я обратился к этому полицейскому, он сказал, что мной займется другой человек. Позже я вспомнил про этот эпизод и подумал, что у второго участника аварии, по-видимому, были знакомые в Госавтоинспекции, - рассказывает Валентин Аристархов.

Хождения по мукам

По заявлениям Валентина Аристархова сначала полиция, а затем сотрудники СК неоднократно проводили проверки. За прошедшие три года, как мы подсчитали с Валентином Андреевичем, только следователи городского отдела СК по Саратову шесть (!) раз отказывались возбуждать уголовное дело в отношении лиц, подделавших его подпись. Каждый раз вышестоящее начальство по жалобам Аристархова эти постановления отменяло и направляло материалы для новой проверки.

Одним из оснований для отказа в возбуждении уголовного дела являлись заключения экспертов, которые не могли категорично решить, принадлежит ли выполненная на документе подпись Аристархову. Таких экспертиз тоже было проведено несколько, не только в Саратове, но и в Пензе.

Только почти три года спустя, Валентин Аристархов считает, что это произошло после того, как он побывал на приеме у исполнявшего обязанности начальника областного следственного управления Дмитрия Петряйкина, следователь направила его документы на экспертизу в судебно-экспертное управление СК в Москву. Старший эксперт этого управления, кандидат юридических наук Алексей Купин пришел к однозначному выводу, что на схеме ДТП расписался не Аристархов: подпись "выполнена другим лицом с подражанием его подписи после предварительной тренировки".

Кроме того в своем заключении эксперт специально отметил формальное отношение к делу экспертов из Саратова и Пензы.

- К этому времени у меня надежды почти не было, хотя я продолжал верить, что в правоохранительной системе остались честные люди, и рад, что не ошибся, - говорит Валентин Андреевич.

Самому пенсионеру случившееся принесло не только материальные убытки, поскольку именно он был признан виновником ДТП, - ремонтировать автомобиль ему пришлось за свой счет, гораздо серьезней оказались проблемы со здоровьем. Как он считает, после полученной травмы у него ухудшилось зрение, пришлось делать операцию, и теперь левый глаз совсем не видит.

К настоящему времени в полиции остался работать один из двух инспекторов ДПС, которые выезжали на дорожно-транспортное происшествие. Как следует из приказа начальника ГУ МВД по региону, инспектор ДПС Вадим Ткачев был уволен еще 9 августа 2016 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Второй полицейский Антон Волков, с которым мы связались, по-прежнему утверждает, что в схеме ДТП стоит подпись самого Аристархова.

- Он расписывался на подложке, поэтому такая подпись получилась. Если бы он не через год, а сразу обратился с жалобой, ему показали бы видеозапись регистратора, она хранится три месяца, где это все было зафиксировано, - сообщил инспектор ДПС.

Мнение

Станислав Зайцев, адвокат:

- Сейчас я знакомлюсь с одним уголовным делом. На основании подписанных договоров займа подавались иски, в то же время люди утверждали, что эти договоры поддельные, они их не подписывали. В Саратове арбитражный суд вынес решение на основании заключения экспертов, которые подтвердили подлинность подписей, а на уровне окружного арбитражного суда в Казани была проведена новая экспертиза, она установила, что подписи подделаны, выполнены с признаками подражания. Это привело к отмене ранее вынесенных судебных решений по гражданским делам и к возбуждению уголовного дела.

Вообще же в Саратовской области достаточно специалистов в сфере почерковедческой экспертизы, чтобы привлекать со стороны кого-то еще. Обычно возникающие затруднения при идентификации подписи эксперты мотивируют недостатком информации, особенно если подпись простая, без характерных признаков. Они предпочитают работать, когда есть рукописный текст на несколько страниц.

Елена Левина, адвокат:

- Мне приходилось обращать внимание суда на подписи, идеально совпавшие на пяти документах: обычный человек так расписаться не мог, все равно отличия были бы, а впоследствии и экспертиза признала, что эти подписи скопировали.

В то же время многие мои коллеги нередко спорят с заключением экспертиз, в том числе почерковедческих, потому что основания для этого бывают, возникают сомнения иногда в профессионализме и объективности экспертов.