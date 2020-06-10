В Башкирии полицейских осудили за выбивание показаний

В Туймазинском районе два действующих сотрудника полиции и их экс-коллега признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, в октябре 2018 года на границе Ермекеевского и Туймазинского районов браконьеры подстрелили лося. Полицейские установили подозреваемого в этом преступлении 29-летнего мужчину и пригласили его в опорный пункт полиции, расположенный в здании администрации Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района.

Суд установил, что трое полицейских избили задержанного, требуя признаться в содеянном. Как уточнили в прокуратуре Башкирии, мужчине нанесли множество ударов по голове и лицу.

Впоследствии потерпевший написал заявление на стражей порядка. Сотрудники регионального управления ФСБ России установили их личности: ими оказались двое сотрудников отделения МВД России по Ермекеевскому району и один полицейский из Туймазинского района.

Двоих обвиняемых отстранили от службы, а третий уволился по собственному желанию. Никто из них не признал своей вины.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы сроком от пяти с половиной до семи лет в исправительной колонии общего режима. Также осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что допустившие превышение должностных полномочий полицейские будут уволены по отрицательным основаниям. Это будет сделано сразу после вступления в законную силу решения суда.