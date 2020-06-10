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10.06.2020 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Избирательные участки на территории Новосибирской области готовы к проведению 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию России. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил на встрече с журналистами.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- В регионе уже проведена большая организационная работа, выделены необходимые финансовые средства. Уверен, что за оставшееся время мы решим все задачи, учитывая ситуацию, в которой все это приходится организовывать. Основное - это защита здоровья наших жителей, включая сотрудников избирательных комиссий, - сказал Андрей Травников.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Губернатор сообщил, что жители региона могут проголосовать не только на избирательных участках по месту жительства и пребывания, а также "на дому". Для безопасности будут предприняты все необходимые меры - участникам голосования выдадут маски, перчатки и антисептики. Все члены участковых комиссий, а также представители СМИ и наблюдатели также будут обеспечены СИЗ.

В пресс-службе областного правительства отметили, что для голосования предусмотрены несколько способов. Первый - механизм - "Мобильный избиратель" - дает возможность голосовать по месту нахождения. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление. Второй способ - голосование до дня голосования. Оно будет организовано с 25 июня до 1 июля. Это позволит исключить скопления людей на избирательных участках. Третий - голосование вне избирательных участков. Проголосовать таким образом можно будет с 25 июня до 1 июля и непосредственно в день голосования. Например, рассматривается возможность провести голосование на придомовых территориях.

Еще один способ - непосредственно голосование на избирательных участках. Сейчас в области их подготовлено около двух тысяч.

По Указу президента РФ день проведения общероссийского голосования объявлен в России нерабочим.

Тем временем

Губернатор Андрей Травников поддержал предложение первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова об организации сбора подписей за присвоение Новосибирску звания "Город трудовой доблести" 1 июля - параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

 - Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почетное звание. Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и области сделали для Великой Победы. Дополнительная поддержка этому предложению не помешает, - отметил глава региона.

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