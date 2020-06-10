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10.06.2020 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.

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В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили "РГ", что "оперативно-розыскные мероприятия ведутся", хотя о конкретике говорить рано. В пресс-службе также подчеркнули, что никто из сотрудников администрации, которую возглавляет 61-летний Сергей Драчев, пока не задержан.

Отметим, что поселок городского типа "Сибирский" получил статус ЗАТО 23 ноября 1995 года. Здесь живут военнослужащие дивизии РВСН и их семьи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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