В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски

В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.

В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили "РГ", что "оперативно-розыскные мероприятия ведутся", хотя о конкретике говорить рано. В пресс-службе также подчеркнули, что никто из сотрудников администрации, которую возглавляет 61-летний Сергей Драчев, пока не задержан.

Отметим, что поселок городского типа "Сибирский" получил статус ЗАТО 23 ноября 1995 года. Здесь живут военнослужащие дивизии РВСН и их семьи.