Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах

Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.

На видеовстрече с региональным лидером Владимир Путин выслушал доклад о ситуации в регионе и борьбе с коронавирусом. Дрозденко также попросил согласовать его кандидатуру для участия в предстоящих выборах. "Конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Окончательное слово скажут избиратели", - отреагировал глава государства. "Я со своей стороны желаю вам успехов", - сказал президент.

Глава государства отметил как позитивные итоги работы губернатора, так и остающиеся проблемы. Из плюсов - рост численности постоянного населения на 3,4 процента при небольшом спаде по стране в целом, более низкий уровень безработицы, чем в России. Дрозденко также сообщил, что с коронавирусом ситуация стабилизировалась и даже идет на спад.

Но есть и сложности. "Из социальных вопросов - конечно, недостаточная обеспеченность врачами, узкими специалистами", - отметил президент. "Да, то, что вы строите новые больницы, очень хорошо... но в целом нужно решать по области проблему обеспеченности врачами", - указал он. Также надо решить вопрос, связанный с жильем для медиков.

Еще одна проблема - большая доля аварийного жилья. "Жилой фонд все-таки в области достаточно большой, по-моему даже больше, чем в среднем по России, поэтому этому нужно уделить особое внимание, тем более что у вас такие возможности есть, и вы сказали почему - у вас строительный комплекс развивается успешно", - заявил глава государства. Целенаправленно нужно решать и проблемы дольщиков - в регионе 202 проблемных объекта.