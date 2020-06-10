В России придумали подлодку-обманку

Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.

- Результаты работы доведены до сведения Минобороны, идут консультации, - рассказал ТАСС генеральный директор ЦКБ Игорь Вильнит.

17-метровый беспилотник водоизмещением 40 тонн разгоняется под водой до 24 узлов, может интенсивно маневрировать, нырять на 600 метров и буксировать различные антенны, имитируя физические поля заданного типа подлодок.

"Суррогат" оснащен литий-ионной батареей, обеспечивающей запас экономического хода в 600 миль. Одной из задач беспилотника может стать имитация подлодок на учениях ВМФ России. Сейчас в качестве спарринг-партнеров привлекаются боевые субмарины, замена их роботом позволит снизить затраты и риски. В силу модульной конструкции "Суррогат" может использовать сменное оборудование - к примеру, вести разведку и картографирование местности.

ЦКБ "Рубин" - один из ведущих проектировщиков российских подводных лодок, в том числе атомоходов стратегического назначения: от первых советских до "Борея".