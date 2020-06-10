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10.06.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пытавшийся взорвать суд и прокуратуру в КБР получил 10 лет колонии

Текст: Александр Гавриленко

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который планировал взорвать здания районного суда и прокуратуры в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Подсудимый признал свою вину.

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Как ранее установили следователи, в начале 2019 года мужчина нашел на свалке два взрывных устройства промышленного производства и спрятал их у себя дома. Через несколько месяцев он решил их использовать, совершив два теракта. В начале лета подсудимый собрал два взрывных устройства, а 1 августа спрятал их вместе с электродетонаторами и взрывчатым веществом в лесном массиве для дальнейшего использования. Однако их вовремя обнаружили правоохранительные органы. Вычислить "владельца" схрона уже было делом техники.

Обвинение прошло сразу по нескольким статья УК РФ, включая незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки, незаконное изготовление оружия и теракт.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СКФО Кабардино-Балкария

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