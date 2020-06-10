Новости

ЦИК: Голосование по Конституции пройдет на 96,5 тысячи участков 12:18
Ирландии предсказали вторую волну пандемии 12:16
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса 12:16
Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордно низкого уровня 12:11
Исследование: Как работают кружки и секции для детей на удаленке 12:10
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 12:09
Ракова: Большинство заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели 12:09
На Ставрополье возбудили дело о попытке скрыть чуму свиней 12:08
С места разлива топлива в Норильске вывезли 30 тысяч тонн грунта 12:07
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября 12:03
Пытавшийся взорвать суд и прокуратуру в КБР получил 10 лет колонии 12:03
Видео: владелец "Оки" врезался в выдвижной шлагбаум. Дважды 12:00
Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона 11:56
С платформы HBO Max удалили "Унесенных ветром" за "расизм" 11:53
ВОЗ призвала власти Пакистана ввести режим изоляции во всей стране 11:45
Песков выздоровел и вернулся в офис 11:42
Отделения Почты России не будут работать 12 июня 11:41
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 11:41
Приезжие мошенницы похитили у 83-летней москвички 400 тысяч рублей 11:35
Белгородские ученые привлекли нейросеть к клонированию растений 11:35
Житель Новороссийска упал на проволоку, проткнувшую ему шею 11:27
Конгресс призвал Трампа не выводить войска США из Германии из-за "российской угрозы" 11:24
В Крыму создадут оливковый сад в теплице 11:20
ФАС предписала "Открытию" доначислить деньги клиентам по накопительным счетам 11:17
На Кубани COVID-19 выявили у самого маленького пациента 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Новороссийска упал на проволоку, проткнувшую ему шею

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В селе Южная Озереевка Приморского района Новороссийска мужчина налетел на проволоку диаметром шесть миллиметров, которая проткнула ему шею. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

В Прикамье на железной дороге на женщину упал 800-метровый рельс

По его словам, несчастный случай произошел во дворе частного дома. Пострадавший потерял равновесие и перевалился через забор палисадника.

Приехав по вызову, спасатели с помощью болтореза перекусили проволоку и передали потерпевшего медикам скорой помощи.

"Жить будет!" - написал Алексей Одеров и призвал беречь себя, а именно ходить аккуратной и твердой походкой даже в собственном дворе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике
Попова заявила о сохранении масочного режима
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир