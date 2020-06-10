Житель Новороссийска упал на проволоку, проткнувшую ему шею

В селе Южная Озереевка Приморского района Новороссийска мужчина налетел на проволоку диаметром шесть миллиметров, которая проткнула ему шею. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

По его словам, несчастный случай произошел во дворе частного дома. Пострадавший потерял равновесие и перевалился через забор палисадника.

Приехав по вызову, спасатели с помощью болтореза перекусили проволоку и передали потерпевшего медикам скорой помощи.

"Жить будет!" - написал Алексей Одеров и призвал беречь себя, а именно ходить аккуратной и твердой походкой даже в собственном дворе.