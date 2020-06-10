10 июня 1920 года Совнарком РСФСР принял декрет "Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям"

В 1918-м Москва вновь стала столицей - теперь уже Советской России. В городе - еще без широких проспектов и метро - становилось теснее.

В том числе, и на улицах. К гужевому транспорту добавлялся автомобильный. Правила автодивжения по Москве и Московской губернии стали первой попыткой советского правительства упорядочить движение автомобилей по городу.

Среди правил есть те, которые были актуальны совсем недавно, когда в столицу пропускали автомобили по электронным пропускам. В 1920-м каждый автомобиль необходимо было зарегистрировать после въезда в город в течение суток.

Регулировался, конечно, и скоростной режим. Например, легковым автомобилям разрешалось ехать со скоростью не более 25 верст в час (верста - это чуть больше километра).

Примечательно: в правилах отмечалось, что автомобиль нельзя оставлять без присмотра на улице. В то время пользоваться машиной могли не многие. Как правило, это были высокопоставленные чиновники. Они находились в автомобиле в качестве пассажиров. Когда отправлялись на службу, в автомобиле оставался шофер.

При этом приезжать на машине на концерт или в театр запрещалось. Можно предположить, что это делалось для того, чтобы не создавать помех движению пешеходов, которые скапливались в большом количестве возле концертных залов и театров.

Еще на автомобиле необходимо было установить звуковой сигнал для предупреждения пешеходов, которые легко могли попасть под колеса транспортного средства.

Правда, звук при этом нельзя было подавать милицеским свистком ("с горошиной в свистке"), потому что такой сигнал, как отмечалось в правилах, "вызывал панику на улицах"...