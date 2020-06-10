Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
10 июня 2020 г. 16:05
Общество
Текст: Артем Локалов

"Каждая прибывающая в Москву машина должна зарегистрироваться"

О чем говорилось в правилах дорожного движения по столице, которые утверждены сто лет назад
10 июня 1920 года Совнарком РСФСР принял декрет "Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям"
Москва в 1920-х годах.
Москва в 1920-х годах.

В 1918-м Москва вновь стала столицей - теперь уже Советской России. В городе - еще без широких проспектов и метро - становилось теснее.

В том числе, и на улицах. К гужевому транспорту добавлялся автомобильный. Правила автодивжения по Москве и Московской губернии стали первой попыткой советского правительства упорядочить движение автомобилей по городу.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской области

Среди правил есть те, которые были актуальны совсем недавно, когда в столицу пропускали автомобили по электронным пропускам. В 1920-м каждый автомобиль необходимо было зарегистрировать после въезда в город в течение суток. 

Регулировался, конечно, и скоростной режим. Например, легковым автомобилям разрешалось ехать со скоростью не более 25 верст в час (верста - это чуть больше километра).

Примечательно: в правилах отмечалось, что автомобиль нельзя оставлять без присмотра на улице. В то время пользоваться машиной могли не многие. Как правило, это были высокопоставленные чиновники. Они находились в автомобиле в качестве пассажиров. Когда отправлялись на службу, в автомобиле оставался шофер.

Фото: wikimedia.org/Вадим Кондратьев
Как "полуторка" стала легендарной

При этом приезжать на машине на концерт или в театр запрещалось. Можно предположить, что это делалось для того, чтобы не создавать помех движению пешеходов, которые скапливались в большом количестве возле концертных залов и театров. 

Еще на автомобиле необходимо было установить звуковой сигнал для предупреждения пешеходов, которые легко могли попасть под колеса транспортного средства.

Правда, звук при этом нельзя было подавать милицеским свистком ("с горошиной в свистке"), потому что такой сигнал, как отмечалось в правилах, "вызывал панику на улицах"...

Темы дня:
#СССР
Кухня Родины. "Мы познакомились с тобой в "Сайгоне" год назад"
12:47 Кухня

Чашка кофе в Сайгоне

Сегодня в рубрике "Кухня Родины" радуемся открытию кафе и кофеен и вспоминаем легендарный "Сайгон" в Ленинграде. Во времена оттепели здесь стали варить настоящий кофе для народа. Кафетерий с неофициальным названием стал местом встречи для художников, музыкантов и писателей

Пионерлагерь. О чем вспоминают многие поколения советских людей
01.06.2020 Легенды

Пионерлагерь

Почти сто лет назад взвились кострами синие ночи в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну "Пионерию" - учиться самостоятельности, раскрывать таланты и, конечно, поправляться и набираться сил после учебного года

Что делала советская власть в освобожденной от гитлеровцев Прибалтике
28.05.2020 Научная библиотека

"Организовать в Козе-Люкати детский санаторий типа "Артек"..."

Летом 2020 года исполняется 80 лет со времени вхождения республик Прибалтики в состав СССР. Советский период истории Латвии, Эстонии и Литвы в Прибалтике долгое время изображаются исключительно в негативном ключе. Документы РГАСПИ показывают несколько иную картину событий после

#Москва
#автомобили