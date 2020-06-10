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10 июня 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 8 июня 2020 года № 58 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (С OVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) абзацы 7-9 подпункта 1.3 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"посещение гражданами территорий, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение № 1), за исключением граждан, работающих или посещающих объекты, расположенные на указанных территориях, с целью приобретения товаров, получения услуг, выполнения работ.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), находящимися вне территорий, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области, посещение которых временно приостановлено, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя;

2) название граф таблицы приложения № 1 к указу изложить в новой редакции:

Наименование общественного пространства, зоны отдыха, пляжа | Место нахождения (адрес)

3) таблицу приложения № 1 к указу дополнить строкой 2 следующего содержания:

2. Общественное пространство - Городское пространство "Искра" | г. Тула, Центральный территориальный округ, внутренняя территория ул. Советская, д. 11, 11/1, 11/3, 9/3 и 11/5, ул. Благовещенская, д. 18,18-6 и 23/1, соответственно изменив нумерацию строк.

2. Указ вступает в силу с 9 июня 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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