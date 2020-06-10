Китай, постоянно придерживаясь во внешней политике принципа невмешательства во внутренние дела других государств, вообще не заинтересован вмешиваться во внутренние дела США. В китайском обществе высказывают критику в связи с трагедией, вызванной расовой дискриминацией, это вполне нормальная реакция, такая же, как и в ряде других стран. Теперь, после клеветы американского чиновника на Китай стало ясно, что трагедией с Флойдом пользуется не Китай, а как раз Майк Помпео.

Факты свидетельствуют о том, что распространение ложной информации с целью обмануть весь мир уже стало яркой отличительной чертой дипломатии двойных стандартов американцев, подобных Майку Помпео. Они рассматривают нападки и клевету на Китай, как последнюю надежду.

На днях США заявили, что намерены перенести саммит "Большой семерки" на сентябрь и пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию. По сообщению Белого дома, одной из тем обсуждения на саммите станет "будущее Китая". Относительно этого заявления представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения.

Газета The New York Times в своем комментарии заключает причину отказа канцлера Германии Ангелы Меркель от участия в саммите "Большой семерки" в том, что страна не хочет участвовать в антикитайском шоу.

На современной международной арене любому политику, у которого есть морально-этические принципы, будет стыдно вести компанию с таким человеком, как Майк Помпео. Реализованная им дипломатия двойных стандартов может стать самой позорной страницей в истории дипломатии США.