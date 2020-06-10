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Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Новости
    10.06.2020, 11:41
Текст:   Олег Усков

Юморист, писатель-сатирик и сценарист Анатолий Трушкин, ранее заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает KP.RU.

Болезнь писателя протекала в тяжелой форме. Трушкин был подключен к ИВЛ.

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. С 1951-го жил в Москве.

Окончив Московский авиационно-технологический институт, несколько лет работал инженером на секретном военном заводе. В семидесятых - редактор и сценарист Центрального телевидения, автор сценариев более двадцати телеспектаклей.

Произведения Трушкина были в репертуаре Евдокимова, Карцева, Шифрина, Арлазорова, Новиковой, Винокура. Писал юмористические рассказы для детей и юношества. Три из которых вошли в киножурнал "Ералаш". Был автором и ведущим программы "Народные средства" на ТВЦ.

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