Володин: Необходимы меры для обновления общественного транспорта

Необходимо оказать поддержку регионам в обновлении парка общественного транспорта, ведь справиться с этим собственными силами субъекты Федерации не смогут. Такую проблему спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял в ходе правительственного часа с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

- Регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов, троллейбусов, - пояснил глава нижней палаты. Чтобы обновить общественный транспорт в одном региональном центре, по его словам, нужно не меньше 2-3 млрд рублей.

Володин призвал Счетную палату (ее представитель также участвовал в заседании ГД) проанализировать эту ситуацию вместе с министерством и депутатами. Особенно это важно для муниципалитетов, где износ общественного транспорта достигает 99 процентов.

Необходимо подумать над формированием программы в этой сфере, призвал спикер.

Глава нижней палаты также призвал помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе, гражданского назначения на предприятиях оборонного комплекса.

- Наши инженеры и конструкторы способны создать высокотехнологичное надежное оборудование и комплектующие, которые заменят дешевый и низкосортный импорт, - заявил он. - Особенно это важно в отраслях, где от качества изделия напрямую зависят жизнь и здоровье человека.

Глава Минпромторга, в свою очередь, обратился к спикеру Госдумы с просьбой рассмотреть законопроекты о "российской квоте" в закупках в приоритетном порядке. "Их принятие является главным гарантом того, что спрос со стороны государства будет сфокусирован на отечественной промышленности", - подчеркнул министр.

Володин подтвердил готовность ГД оперативно рассмотреть изменения в законы о закупках, чтобы у российских производителей в госзаказе была своя гарантированная квота. "В это кризисное время надо сделать все, чтобы через внутренний спрос поддержать нашу промышленность", - уверен спикер.