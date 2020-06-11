Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков

Apple объявила о том, что 31-я Всемирная конференция разработчиков WWDC 20 пройдет в период с 22 по 26 июня. На ней представят новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Об этом сообщает компания в своем пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

"Яблочники" отмечают, что конференция станет крупнейшей в истории и соберет более 23 миллионов разработчиков "в уникальном онлайн‑формате". В первый день, 22 июня в 20:00 по московскому времени пройдет открытие мероприятия. Презентация будет транслироваться в прямом эфире из кампуса Apple Park и на официальном сайте компании. 23 июня в 0:00 по московскому времени руководители отделов разработки Apple подробно расскажут об нововведениях в iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Обычно эта часть WWDC является самой интересной для обычных пользователей и журналистов.

А в период с 23 по 26 июня пройдет более 100 обучающих семинаров по техническим вопросам и дизайну, где разработчики смогут научиться созданию приложений для новых операционных систем. Вполне вероятно, что на презентации покажут и гаджеты - недавно компания из Купертино сертифицировала в России новый Mac и несколько iPhone.