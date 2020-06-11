Башар Асад отправил в отставку премьер-министра Сирии

Глава Сирии Башар Асад отправил в отставку премьер-министра республики Имада Хамиса, занимавшего этот пост с июня 2016 года. Кадровое решение стало неожиданностью, его причины не объясняются.

О нем сообщается на странице президента САР в микроблоге Twitter. Преемником Хамиса во главе правительства стал Хусейн Арнус, до сих пор занимавший пост министра общественных работ и жилищного строительства.

Между тем сирийский кабмин не распущен - он доработает в нынешнем составе до следующих выборов в парламент. Из-за коронавируса они несколько раз переносились, новая дата голосования назначена на 19 июля.